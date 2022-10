„Thiem spielt viel besser als nach dem Comeback“

„Nicht fair“

So ehrlich wie für ihn wohl möglich äußerte er sich auf Nachfrage zum Ukraine-Krieg: „Es gibt viele gute Leute in Russland, einige sind böse. Es gibt viele gute Leute in der Ukraine und einige böse gibt es auch dort. So ist das Leben, so gehe ich mit der Situation um. Ich habe einige Freunde aus der Ukraine und sie respektieren mich noch immer, weil sie wissen, wer ich bin.“