Mars stellt Lieferungen auch in Deutschland ein

Der US-Lebensmittelhersteller Mars hat wegen eines Streits um Preise nun auch Lieferungen an die deutschen Supermarktketten Rewe und Edeka sowie deren Discounter-Töchter Penny und Netto eingestellt. Man sehe trotz intensiver Verhandlungen keine Basis, die von Mars geforderten Erhöhung der Preise zu akzeptieren, teilte Rewe am Mittwoch in Köln mit.