Der Preis-Streit um die teuren Markenartikel

Beim Lebensmittelhändler Spar heißt es, man achte darauf, dass die Preise für Konsumenten leistbar und für Lieferanten lebbar bleiben, was aktuell eine Herausforderung sei. „Die Verhandlungen mit den Herstellern sind derzeit so zäh wie noch nie“, so Spar-Vorstand Markus Kaser. Lieferstopps gebe es keine, aber große Markenartikler seien sehr mächtig.