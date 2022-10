NEOS fordern deutliche Senkung der Lohnnebenkosten

„Wir wollen, dass die Mitarbeiter mehr verdienen, aber von mir aus gleich viel Kosten“, betonte auch Schellhorn. Gleichzeitig zeigte er sich empört über angebliche Steuernachlässe für Großunternehmer, über die der ehemalige Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid (ÖVP) in seiner Einvernahme durch die Justiz gesprochen hatte: „Ich finde es als Unternehmer abstoßend und erschreckend, welche Steuerprüfungsklassen es gibt in Österreich. Es ist eine Demütigung für jeden Unternehmer“, so der Ex-Nationalratsabgeordnete und Hotelier, der eine Rückkehr in die Politik nicht ausschloss.