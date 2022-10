Hanno Settele: Lohnt es sich noch zu arbeiten?

Der Installateur-Betrieb Kubica in der Steiermark versuchte, mit der Einführung der Vier-Tage-Woche Anreize für Fachkräfte zu schaffen, dafür gab es Anfeindungen aus der Branche. Bei KTM in Mattighofen wird die Lehrlingsausbildung mit Millioneninvestitionen modernisiert und attraktiver gestaltet, um so maßgeschneiderte Fachkräfte schon früh an den Betrieb zu binden.