Öko-Krieger greifen Wachsfigur von King Charles an

König Charles gilt eigentlich als passionierter und lebenslanger Klimaschutz-Vorkämpfer. Bevor er durch den Tod der Queen am 8. September König wurde, wäre vorgesehen gewesen, dass er am 6. November an der Weltklimakonferenz in Ägypten teilnimmt. Er zog als britisches Staatsoberhaupt „auf Anraten der Regierung“ seine Teilnahme zurück.