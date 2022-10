König Charles berührt mit Dankeskarte zu Queen-Tod

Erinnerung an Kindheitsmoment in Balmoral

Dem Dankesschreiben beigelegt war nämlich ein Foto, das den König mit seiner verstorbenen Mutter zeigt. Charles, damals noch ein süßer Knirps lehnt sich neugierig aus einem Fenster, während seine Mutter Queen Elizabeth hinter ihm steht und lächelt. Die Aufnahme hat für den König eine besondere Bedeutung, wurde sie doch auf Schloss Balmoral aufgenommen, das nicht nur als Lieblingsort der Königin galt, sondern wo sie am 8. September auch verstorben war.