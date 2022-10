Nach Bauchschuss: Auch Verletzter festgenommen

Der 33-Jährige, der am Sonntag in einer Werkstatt in Wien eine heftige Auseinandersetzung mit dem Chef des Lokals (42) hatte und durch einen Bauchschuss schwer verletzt wurde, ist am Montag ebenfalls angezeigt worden. Der 42-jährige Geschäftsmann wurde bereits am Sonntag festgenommen, befindet sich seit Montag jedoch wieder auf freiem Fuß.