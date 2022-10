Mit diesem Angebot soll die Innerkrems aufblühen

„Im Vorjahr haben wir ein Rundumpaket für Skitourenanfänger, aber auch Erfahrene angeboten und eine Tubingbahn, Lehrpfade sowie einen Eislaufplatz angelegt“, erzählt Guido Schiffer von Sport Schiffer. „Das wurde sehr gut angenommen.“ Gut genutzt hätten Touristen in der vergangenen Saison unter anderem die Busverbindung zwischen dem Katschberg und der Innerkrems bis nach Schönfeld. „Wir sind positiv überrascht und werden die Busse heuer wieder fahren lassen. So können Gäste aus der Region verschiedene Angebote in Anspruch nehmen“, sagt Tourismuschef Markus Ramsbacher.