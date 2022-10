ÖFB-U17 kassiert Rückschlag in EM-Qualifikation

- Österreichs Fußball-U17-Nationalteam hat nach dem Auftaktsieg gegen Andorra in der EM-Qualifikation sein zweites Spiel verloren. Die Auswahl von Teamchef Manfred Zsak (Jahrgang 2006) unterlag am Sonntag in Szubin (Polen) Montenegro mit 0:1 (0:1) und erwartet nun am Mittwoch ein Endspiel gegen den punktgleichen Turniergastgeber Polen.