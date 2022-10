Bürgermeister-Stichwahlen: Erste Ortschefs fix

In Eltendorf setzte sich Christian Schaberl von der Freien Bürgerliste mit 59,6 Prozent gegen ÖVP-Vizebürgermeister Hannes Siemeister (40,4 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,45 Prozent und war damit etwas geringer als drei Wochen. Der neue Bürgermeister will versuchen mit allen Fraktionen zusammenzuarbeiten: „Nach Möglichkeit will ich einstimmige Beschlüsse im Gemeinderat“, so Schaberl. Wichtige Projekte seien die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, eine bessere Internetversorung für den Ortsteil Zahling und die Schaffung von Bauplätzen.