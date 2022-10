Russischer Kampfpilot filmt seinen eigenen Absturz

Der Pilot eines russischen Kampfflugzeuges hat mit seiner Helmkamera den eigenen Absturz festgehalten (siehe Video oben). Die Maschine des sowjetischen Typs Suchoi Su-25 krachte in ein Feld und ging in Flammen auf. Der Pilot scheint überlebt zu haben. Weniger glimpflich ist der Absturz eines Kampfjets in Sibirien am Sonntag ausgegangen - dabei verstarben beide Piloten.