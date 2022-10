Kostüme, Eisbär-Socken, Bier: Mega-Party in Sölden

Seit 22 Jahren in Sölden dabei

Bestens gelaunt zeigt sich ebenfalls eine Männergruppe aus Oberösterreich. Trotz Regenwetter tragen sie alle kurze Lederhosen – „das ist so unser Ding“. Blickfang: Einer von ihnen kombiniert zur „Krochanen“ rot-blau-türkise Eisbär-Socken. „Auf sie bin ich wirklich stolz“, lacht er. Seit 22 Jahren reisen sie jährlich zum Ski-Weltcup-Auftakt. „Selbst auf den Skiern stehen, Skirennen schauen und Party machen – so lautet unsere Devise“, verraten sie. Nicht nur im Ötztal ist die sechsköpfige Gruppe jedes Jahr zu finden, sondern auch in Schladming und Alta Badia. „Kitzbühel lassen wir bewusst aus, da sieht man nicht wirklich viel vom Rennen“, argumentieren sie.