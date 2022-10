Schachmatt

Ein Genie taucht auf, ein zotteliger Teenager mit Namen Hans Niemann, geboren in San Francisco. Er spielt vollendet Schach. Um seine Miete in New York bezahlen zu können, jobt er 20 bis 30 Stunden pro Woche als Schachtrainer. Bedingt durch die Pandemie konzentriert sich der junge Mann via Twitch auf Online-Blitzschach. Im Oktober 2020 gelingt ihm seine dritte Großmeisternorm. Die Schachwelt ist in heller Aufregung.