Goldene Stunden für ältere Arbeitnehmer

Trotzdem sei die Lage derzeit gut: Mit der niedrigsten Arbeitslosenquote seit 2008 und einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von mehr als vier Prozent liegt der Fokus in Niederösterreich derzeit beim „Alternsgerechten Arbeiten“. Durch Unterstützung in allen Lebensphasen, aber auch durch stete Aus- und Weiterbildung – Stichwort: „Lebenslanges Lernen“ – soll die Qualifikation von Arbeitnehmern erhalten bleiben. Gleichzeitig müssen Unternehmen gewohnte Pfade verlassen, um „ihr Interesse an einer nachhaltigen Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu signalisieren“, wie Wolfgang Mazal vom Institut für Familienforschung betont.