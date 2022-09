Unsere Ski-Asse fahren weiter im Scheinwerferlicht

Das Kribbeln kommt langsam! In weniger als einem Monat katapultiert sich in Sölden der erste Skifahrer aus dem Starthaus. „Ich bin guter Dinge, dass es stattfindet, es ist schön weiß“, weiß Marko Pfeifer, Rennsportleiter der ÖSV-Herren. „Die Schneekanonen laufen bereits.“ Beste Bedingungen fanden die Techniker zuletzt auch in Chile vor - wo sie überhaupt erstmalig für drei Wochen ihre Zelte aufschlugen. „Bei mir waren es sogar vier, eine Woche war ich mit den Abfahrern unterwegs. Ich möchte den Super-G heuer ein bisschen mitnehmen, auch im Hinblick auf die Kombination bei der WM“, erzählt Marco Schwarz, der in Frankreich im Februar die Titelverteidigung in Angriff nimmt.