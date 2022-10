Rendi-Wagner stolpert unbeholfen auf Polit-Gipfel

All den Kritikern, die immer behaupten, Alexander Van der Bellen würde in der Hofburg ein Dasein als Österreichs ranghöchster Schweigemönch fristen, hat er gestern während seiner Ansprache ordentlich etwas gehustet - im wahrsten Wortsinne übrigens. Van der Bellen sprach angesichts der jüngsten Korruptionsskandale von einem „Wasserschaden an der Substanz unserer Demokratie“, als Lösung sieht er nur eine „Generalsanierung des Vertrauens“ - seine Pflicht, quasi als Ober-Polier der Republik, sei es nun, dafür zu sorgen, dass das auch passiert.