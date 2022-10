Lugner: „Schwere Kindheit hat mir nicht geschadet“

Richard Lugner feiert am 11. Oktober seinen 90. Geburtstag. Auf krone.tv läuft gerade seine Sendung „Lugner im Orient“. Grund genug, um den berühmten Baumeister auf der Couch von Rudi Dolezal Platz nehmen zu lassen. Er plaudert über seine teils schwere Kindheit, die von Not und Hunger gezeichnet war, aber „die Zeit hat mir nicht geschadet“. Ob das Ansprechen von Frauen noch zeitgemäß ist und warum er nicht in Rente geht, das alles gibt’s in der neuen Folge von Ohne Maulkorb.