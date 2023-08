Toni Polster: „Man hat mir nie was zugetraut“

„Ich wollte nie was anderes werden als Fußballer“, sagt Toni Polster. Österreichs Rekordschütze ist bei Rudi Dolezal zu Gast in „Ohne Maulkorb“. Der legendäre Stürmer lässt seine einzigartige Karriere revuepassieren und ist der Meinung: „Ich wurde immer unterschätzt. Man hat mir nie was zugetraut. Nicht als Spieler. Nicht als Trainer. Obwohl ich es tausendmal bewiesen habe.“