„Die meisten Comedians finde ich unerträglich“

Auch mit seinen Kabarett-Programmen begeistert er nach wie vor das Publikum. Was der Unterschied zwischen Humor und Schmäh ist, erklärt er in der aktuellen Folge von „Ohne Maulkorb“, wo er mit Rudi Dolezal außerdem darüber plaudert, was ihn „geritten hat“, einen Krimi zu schreiben und welche Projekte darüber hinaus anstehen.