„Musste in Therapie gehen, um selbst zu heilen“

Doch so erfolgreich sie beruflich auch ist, Gomes kennt auch die Schattenseiten des Lebens. Eine Verletzung am Knie hätte beinahe das Aus für ihre Karriere bedeutet. Welcher Job sie trotz eines Blackouts beim Vorsingen nach Wien und zurück auf die Musical-Bühne gebracht hat, über Alltagsrassismus, ihre persönlichen Erfahrungen damit und ihre großen Ängste als Mutter, erzählt sie in einem sehr offenen Gespräch mit Rudi Dolezal.