„Ich musste Rockstar werden, es gab keinen Plan B“

„Ich musste Rockstar werden, das war Plan A und es gab nie einen Plan B“, verrät Reinhold Bilgeri gleich zu Beginn des Interviews. Dabei hat er in Summe drei Berufe und ist in jedem davon erfolgreich. Was er vor seinem Welthit „Video Life“ im Jahr 1981 gemacht hat, warum es Mitte der 1990er-Jahre etwas ruhiger um ihn war und wie er als Autor 2005 neu durchstartete, das alles erzählt er im großen Interview - zu sehen im Video oben.