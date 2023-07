„Frauen mit Dialekt werden als vulgär empfunden“

Seiler und Speer, Pizzera & Jaus, Wanda, 5/8erl in Ehr´n: der wienerische Sound ist mittlerweile wieder total in. Das war nicht immer so. Als Birgit Denk vor über 20 Jahren mit ihrer Band Denk auf Wiener Dialekt gesetzt hat, war der Austropop zu dieser Zeit ziemlich abgeschrieben. Warum sie heute trotzdem auf eine Erfolgsgeschichte zurückschauen kann, erzählt sie Rudi Dolezal in der aktuellen Folge von „Ohne Maulkorb“.