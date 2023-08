„Würde in jetziger Zeit nicht jung sein wollen“

Michael Hüttler hat schon viel erlebt: Er war Sänger und wurde in den 80ern mit der Band „Pierrot“ im Radio auf und ab gespielt, er war Leiter eines Plattenlabels und als Promoter bei Sony Music hat er mit unzähligen internationalen wie nationalen Größen hautnah gearbeitet. Welche Erlebnisse er mit den Weltstars der Musikszene hatte, warum das steirische Publikum dankbarer ist als das in Wien und wieso er in der jetzigen Zeit nicht mehr jung sein wollen würde, erfahren Sie im Video oben.