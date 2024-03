„Ich will zeigen, wie intelligent die Natur ist“

Oliver Roman ist Künstler und Handwerker in einem und er lebt und arbeitet im Einklang mit der Natur. „Mein Wunsch ist zu zeigen, wie intelligent die Natur ist“, sagt er im Interview mit Rudi Dolezal. Welche Rolle dabei Wasser, Holz und Klang in seinem Leben spielen, erklärt er im Laufe der Sendung. Über Naturschallwandler, die Hörschäden regenerieren, fühlendes Hören, eine Sprache, die universell gültig ist, bis hin zu Urvibrationen des Universums: es sind faszinierende Themen, die in der aktuellen Folge aufgegriffen werden - zu sehen im Video oben.