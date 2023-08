Sasa Schwarzjirg: „Ich bin eine Rampensau!“

Wie aus dem schüchternen Mädchen, das sich im Supermarkt nicht getraut hat, eine Wurstsemmel zu bestellen, eine der Top-Moderatorinnen des Landes wurde, welche schlechten Erfahrungen sie im Laufe der Jahre machen musste und was sie inzwischen an so manchem Star-Interview stört, verrät sie in der Sendung.