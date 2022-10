Politik bekam „Abfuhr“ vorm Rettungs-Runden-Tisch

„Ich gehe davon aus, dass zu diesem Gespräch auch die Gesundheitssprecher oder allenfalls andere Vertreter der Landtagsklubs eingeladen sind, um die in der Landtagssitzung vermittelte Darstellung entsprechend transparent und unbürokratisch bestätigen oder richtigstellen zu können“, reagierte der SPOÖ-Gesundheitssprecher und dritte Landtagspräsident Peter Binder auf den „Krone“-Bericht, dass am 25. Oktober ein Runder Tisch zum Rettungswesen in OÖ stattfinden wird.