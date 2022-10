Opfer auf Pannenstreifen mit Axt attackiert

Sexueller Übergriff als Motiv für einen Mordversuch: Bereits seit Juni sitzen ein 56-jähriger Rumäne und sein 15-jähriger Stiefsohn am Landesgericht Krems (NÖ) wegen versuchten Mordes und schweren Raubes auf der Anklagebank. Die beiden sollen am 22. Jänner gegen 20 Uhr bei Königsbrunn am Wagram einen 33-jährigen Landsmann am Pannenstreifen der S5 mit einem Messer und einer Axt attackiert und verletzt haben. Anschließend hätten sie dem Rumänen 5000 Euro in bar abgenommen - so die Anklage.