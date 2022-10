Land zahlt 600 Euro monatlich für Pflegeausbildung

Angehende Pflegerinnen und Pfleger werden ab sofort vom Land Oberösterreich finanziell unterstützt: Zwölf mal 600 Euro im Jahr werden an jene Personen ausbezahlt, die eine entsprechende Ausbildung absolvieren. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, sich in einem Berufsfeld zu betätigen, in dem es seit geraumer Zeit an Fachkräften mangelt. Das Stipendium enthält Berufsbilder in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Langzeitpflege sowie im Bereich der Behinderten- und Familienarbeit.