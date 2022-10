Keine Zelte für Flüchtlinge in der Steiermark

Exakt 10.438 Menschen befinden sich aktuell in der Steiermark in der Grundversorgung - knapp 9.300 davon in Landesbetreuung und davon stammen rund 6.000 aus der Ukraine. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern muss aktuell aber niemand in Zelten hausen. Und das wird auch so bleiben. „Ich will in unserem Land keine Zelte haben“, stellt Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) klar.