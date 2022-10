„Ohne Seele“: Spaniens Presse zerlegt Barca-Stars

MUNDO DEPORTIVO: "Ein überlegenes Madrid knockt ein graues Barça aus. Eine weitere Niederlage für Barça in einer tragischen Woche, diesmal in einem Clásico, in dem es nie eine Chance auf den Sieg hatte. Zwei Tore von Benzema und Valverde in der ersten Halbzeit reichten aus, um Barça zu entwaffnen, das nicht wusste, wie es reagieren sollte. Nach dem Rückschlag in der Champions League ein weiterer schwerer Schlag für eine Mannschaft, der es an Seele und Selbstvertrauen mangelte."