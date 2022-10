Clasico-Sieg: Alabas Abwehrbuddy zeigt Dance-Moves

Ein Derby zu gewinnen ist immer ein gutes Gefühl. Real Madrid fügt den FC Barcelona die erste Liga-Saisonniederlage zu und schraubt sich zurück an die Spitze. Die Stimmung in der Kabine war dementsprechend ausgelassen. Antonio Rüdiger begeisterte mit einer Tanzeinlage, die sogar an Michael Jackson erinnert. Real Madrid postete die Szene auf ihren Social-Media-Kanälen.