Ancelotti-Lob: „Alaba hat das spektakulär gemacht“

Samstagabend checkten David Alaba und seine Mitspieler in der Ciudad Real Madrid, dem größten Klubkomplex der Welt, in die dortigen Real-Appartements ein. Die Mannschaft machte sich gemeinsam heiß für den Clásico. Mit dem Bus ging es gestern zum Estadio Santiago Bernabéu. Berittene und motorisierte Polizisten eskortierten. Am Straßenrand standen Abertausende Menschen, feierten ihre Lieblinge mit feurigen Gesängen, ließen die Fanschals tanzen.