Russland wird weiter Infrastruktur bombardieren

Der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott glaubt, dass die russischen Streitkräfte ihre Raketenangriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine weiter fortsetzen werden. Moskau wolle dadurch einerseits die Ukraine unter Druck setzen, anderseits aber auch die Europäische Union, indem man darauf setze, dass diese Angriffe eine neue Flüchtlingswelle auslösen, so der Russland-Experte am Sonntag im „ZiB 2“-Interview.