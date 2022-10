Immer mehr Kärntner lassen ihr Auto stehen

Wie reagieren die Autofahrer auf die gestiegenen Spritkosten? Das ließ der Verkehrsclub Österreich (VCÖ ) in einer Umfrage erheben. Neun von zehn Autofahrern in Österreich ändern ihr Verhalten, in Kärnten und der Steiermark sogar 95 Prozent. Am häufigsten wird spritsparender gefahren. Jeder Dritte fährt häufiger mit dem Rad.