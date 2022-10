Ortler mit Profi-Alpinist Simon Gietl und Salewa

„Das Wetter wird schlechter, wir haben zwar die beste Ausrüstung, dennoch sollten wir gleich zum Gipfel aufsteigen“, erklärt mir Simon. Kletternd geht es durchs mit Ketten klettersteigmäßig gesicherte „Wandl“ weiter. „Was mir bei Salewa so gefällt, ist, dass die Designer auch alle Bergsteiger sind und genau wissen, was Alpinisten benötigen, oder eben auf uns Profis hören. Lösungen werden so gefunden und umgesetzt“, sagt Simon, während wir am Rand des Ortlerferner die Steigeisen anlegen. Angeseilt geht es weiter. Bergführer Simon voraus; er drückt kräftig aufs Tempo. Denn wir sind erst um 14 Uhr in Sulden gestartet, und der 37-Jährige will mit mir den Sonnenuntergang am Gipfel genießen, dessen Erstbesteigung Erzherzog Johann von Österreich 1804 in Auftrag gegeben hatte. Und wir haben es geschafft! Dank Simon und Salewa in gerade einmal viereinhalb Stunden.