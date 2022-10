Öffnung: Asiaten sollen Wiens Tourismus pushen

China gilt als wichtiger Markt

China war bis 2019 Wiens zweitstärkster Fernmarkt. 33 Millionen Euro spülten die Gäste aus Fernost pro Jahr alleine 2019 in die Kassen der Hotels. Restaurants und Freizeitbetriebe profitierten ebenfalls. Wien war die am drittstärksten besuchte Stadt chinesischer Gäste in Europa (nach Paris und London), die Nächtigungsumsätze der Beherbergungsbetriebe sind innerhalb von zehn Jahren (bis 2019) um mehr als 700 Prozent gewachsen. Dann kam Corona samt Reisebeschränkungen.