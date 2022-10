Bayern-Kapitän Manuel Neuer fällt weiter aus

Der FC Bayern München wird auch das Topspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg in der deutschen Bundesliga ohne Kapitän Manuel Neuer bestreiten müssen. „Er hat immer noch Probleme mit der Schulter“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Samstag. Daher wird erneut Sven Ulreich im Tor der Bayern stehen. Nagelsmann hofft, dass der 36-jährige Neuer bis zum DFB-Pokal-Spiel am kommenden Mittwoch beim FC Augsburg fit wird.