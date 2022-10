„Es war das wichtigste Tor meiner Karriere!“

Im Theatercafé

Der 48-Jährige, heute als Scout für Schalke 04 tätig, ist mit ehemaligen Sturm-Spielern nach wie vor in Kontakt. Wenn Martens an seine ersten Tage in Graz denkt, muss er noch immer lachen. „Der Deal mit Sturm war: Ich trainiere eine Woche mit. Bin ich fit genug, kriege ich einen Vertrag. Doch nach dem ersten Training war eine Einstandsfeier zweier Spieler. Ich wollte partout nicht mitgehen, doch Mählich und Co. haben mich im Hotel abgeholt. Wir haben zu viel gegessen und getrunken, sind um drei Uhr morgens im Theatercafé gelandet. Dort habe ich mich dann gleich das erste Mal in Graz ans Klavier gesetzt.“