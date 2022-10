Rot-goldene Traube 2022: Top-Winzer im Rampenlicht

Am Ende waren sie alle Sieger, die Teilnehmer der Rot-Goldenen Traube 2022. Bei dieser Premiere in der Cselley Mühle in Oslip gab es nur strahlende Gesichter. Einerseits bei den Gastgebern, Landesvater Hans Peter Doskozil und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, und zum anderen bei den herbeigeeilten Gästen, Vertretern aller Genres (siehe auch Video oben).