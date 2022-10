Salzburg war dran! Verliert Bayern Mega-Talent?

Es gab auch bereits Angebote für den Jungspund. Unter anderem vom österreichischen Serienmeister. „Zu Beginn des Jahres war Salzburg mal in der Verlosung. Im Sommer gab es dann von ihm die konkrete Ansage: ‚Ich will etwas anderes machen. Zur Not per Leihe, wo ich dann auch einfach mehr gefördert werde‘“, verrät Hau. „Die Option Salzburg/Liefering gab es, hat sich jedoch nicht ergeben.“ Denn der FC Bayern grätschte dazwischen und lehnte ab.