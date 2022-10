Größte Kunstschau Europas findet in NÖ statt

Kunst und Kultur in allen Vierteln

Von Graffiti über Holzkunst bis Keramik - bunte Vielfalt gibt es im Norden Niederösterreichs zu entdecken. 150 Künstler im Waldviertel wirken heuer bei den „NÖ Tage der offenen Ateliers“ mit. Bei Myriam Urtz in Weitra (Bezirk Gmünd) gibt es Keramikkunst vom Feinsten zu entdecken und Matthias Laurenz Gräff zeigt in seiner Villa in Gars am Kamp (Bezirk Horn) Gemälde zu den Themen „Allegorie - Stillleben - Landschaft“. Wer in die Welt der Textilkunst eintauchen möchte, kann dies bei Gerda Kohlmayr in Kautzen (Bezirk Waidhofen an der Thaya) tun: Am Sonntag können Kinder hier Stempeldrucke ausprobieren.