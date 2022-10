Neue Idee bringt Chancen für Frauen-Arbeitsmarkt

Trotz Wirtschaftsflaute suchen aktuell faktisch alle Branchen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleichzeitig arbeiten aber fast 50 Prozent der beschäftigten Frauen nur Teilzeit. Das ist ein Spitzenwert in Europa und oft nur unfreiwillig so, weil zu viele Mütter unter ihnen keinen guten Kindergarten in der Nähe haben oder dieser zu kurze Öffnungszeiten hat, um voll arbeiten gehen zu können. Bei den Über-Dreijährigen etwa werden bei uns nur 24,5% für zumindestens 30 Wochenstunden betreut, das ist der blamable 23. Rang in der EU (siehe Grafik zur Kindergarten-Lücke unten).