CL-Aufstieg? Hoffnung für Glasners Frankfurter

Da Marseille bei Sporting in Lissabon siegreich blieb, ist in Gruppe D zwei Spieltage vor Ende alles offen. „Wir müssen beide Spiele gewinnen“, träumt Sportvorstand Markus Krösche beim erstmaligen Antreten in der Königsklasse vom Achtelfinales. Ins gleiche Horn bläst Kapitän Sebastian Rode: „Wir haben alle Chancen!“ Bevor es weitergeht, wartet in der Meisterschaft Samstag Leverkusen.