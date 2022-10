Herbert Prohaska: „Diese Liga darf nie kommen!“

Diese Liga darf also nie kommen, da ist auch die UEFA gefordert. Europas Fußball-Verband ist für alle da, muss sich mit aller Vehemenz gegen so eine Eliteliga wehren, Präsident Aleksander Ceferin kämpft ohnehin bereits lange intensiv dagegen an. Und die Fans haben schon ein Zeichen gesetzt, die ganz große Mehrheit ist dagegen.