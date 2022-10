Kainz und Ljubicic droht Aus in Conference League

In Gruppe A droht den beiden Clubs mit österreichischen Legionären ebenfalls das Aus. Der schottische Club Heart of Midlothian bezog mit Peter Haring bei Fiorentina eine 1:5-Abfuhr, der lettische Verein RFS verlor mit Kevin Friesenbichler bis zur 65. Minute in Istanbul gegen Basaksehir mit 0:3. Basaksehir führt die Tabelle mit 10 Punkten vor Fiorentina (7), Hearts (3) und RFS (2) an.