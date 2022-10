Wie Wattestäbchen Menschenleben retten können

Typisierungsaktionen auch in NÖ

Auch in Niederösterreich gibt es dazu die Möglichkeit: Am Samstag von 15 bis 18 Uhr beim McDonald’s in Wiener Neustadt sowie am 26. November von 10 bis 14 Uhr im VAZ Trumau. Der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ und das Rote Kreuz rufen alle gesunden Menschen auf, sich typisieren zu lassen. Beim Roten Kreuz in Niederösterreich sind derzeit 10.279 Personen typisiert.