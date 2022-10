Austria-Goalie: „Jeder hat das Sieger-Gen in sich“

Klingt nicht viel, war für den Tormann aber eine Bestätigung dafür, stets ein guter Rückhalt für Manuel Neuer gewesen zu sein. Denn Früchtl stand diese neun Minuten am 14. Mai 2022 in Wolfsburg in den letzten Minuten des letzten Spiels der letzten Saison im Kasten der Münchner, eine Anerkennung von Trainer Julian Nagelsmann.