Nicht im Graben landen | Kein „reines Starren“

Nicht im Graben landen. Nein, von „Koste es, was es wolle“, distanziere er sich, machte Finanzminister Magnus Brunner bei der Vorstellung seines ersten Budgets am Mittwoch im Parlament klar. Und grenzte sich damit von seinem Vorgänger und Parteifreund Gernot Blümel ab. Brunners zentraler Satz stattdessen: „What ever it takes“. Er übersetzt es mit „Das Notwendige zur Verfügung stellen.“ Klingt alemannisch vernünftig. Der staatliche Säckelwart aus Vorarlberg findet für sein Budget auch Wohlwollen bei „Krone“-Wirtschafts-Chef Dr. Georg Wailand. Er findet, dessen Premiere könne sich sehen lassen, seine Präsentation sei „gründlich, verständlich und zurückhaltend selbstbewusst“ gewesen. Und was von den Zahlen zu halten sei? Wailand schreibt: „Es ist ein Budget im Rallye-Modus: bremsen und Gas geben, schnell und situativ, immer aufpassen, dass man nicht im Graben landet.“ Das hoffen wir - schleudert es viele Menschen im Land doch schon gefährlich.