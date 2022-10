Seeham: Bio macht Dorf zur City

Bio wird in der Flachgauer Gemeinde Seeham groß geschrieben. Unlängst wurde das Dorf von der Europäischen Union zur „Best organic City“ ausgezeichnet – also zur Bio-Hauptstadt Europas. „An Bio arbeiten wir bereits seit 20 Jahren und wollen Vorreiter sein“, sagt Bürgermeister Peter Altendorfer. In Kindergarten und Schulen gibt es nur Bio-Essen, seit mehr als fünf Jahren finden sich Wiesen für die Artenvielfalt im Ort und am Bienenweg gibt es alle Infos zu den wichtigen Insekten. Zuletzt ist noch der BioArt Campus mit 28 Firmen eröffnet worden. „Ein großer Schritt für Gemeinde“, so der Ortschef. Denn auch die Einnahmen über die Kommunalsteuer sind in Zeiten der Teuerungen wichtig.